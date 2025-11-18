Видео
Сегодня, 09:13

Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151

Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 150-ю победную шайбу в НХЛ с учетом матчей плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.

Юбилейным стал гол в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1) в игре регулярного чемпионата.

Лидирует в списке — Яромир Ягр. Форвард забросил 151 победную шайбу в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. В топ-5 также входят Бретт Халл (134), Горди Хоу (132) и Фил Эспозито (130).

По числу победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин лидирует — 139 голов. На втором месте расположился Ягр (135).

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Лос-Анджелеса&raquo; в&nbsp;матче НХЛ 18&nbsp;ноября.Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону»
Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
