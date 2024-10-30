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Сегодня, 02:54

Овечкин забил два гола за 3 минуты в матче с «Рейнджерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото Kim Klement Neitzel-Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в начале матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Форвард открыл счет на четвертой минуте первого периода, а три минуты спустя отличился во второй раз.

Теперь на счету Овечкина 7 (4+3) очков в 8 матчах сезона-2024/25.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 857 голов в лиге. Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 37 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки

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