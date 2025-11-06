Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 ноября, 04:34

Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 3-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 3-м в сезоне-2025/26.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 900 голов в регулярных чемпионатах, став первым игроком в истории, кому это удалось. Для этого российскому хоккеисту потребовалось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача.
103

  • Archon

    Ну почему "шучу"?))) Будут хоронить - будем плакать..Хотя,судя по его здоровью, это будет не менее,чем через лет пятьдесят)))

    07.11.2025

  • Archon

    Дык..Он и у нас играл..)) Яромир сам-себе памятник)) И в отличие от козла-Гашека,никогда ничего плохого про Россию не говорил.

    07.11.2025

  • Archon

    Ну почему "увы"? Он еще не закончил.. до 1000 надобно еще 3-4 сезона.. Грецки,конечно,трудно превзойти(по сумме очков,включая передачи),Грецки играл до 38 лет.Но тогда и хоккей был проще,и партнёры были в тройке "Эдмонтона" некислые..))) Но СССР в серии(80е) Грецки всё-таки проиграл!)) И не помог им никак его невероятный гол Мышкину))) Тогда уже все привыкли ,что сб.СССР и ЦСКА в этих "дружественных" замесах валят канадцев,как лес.. ))) У них даже сериал сняли про эти хоккейные серии.."Надо валить Красных!" - "Ага..Иди..Попробуй!" (с) )))

    07.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Он уже который раз заканчивать собирается, чую если заскучает, то снова на лед выскочит и успокоится окончательно лет в 60:joy::joy::joy: В общем Ягр вечен))) Шучу конечно, но видно как человек хоккей любит и все наиграться не может. А его нынешним партнерам по команде дико повезло, поиграть с такой легендой, сколько он полезных советов может дать при таком опыте, сколько всего подсказать.

    07.11.2025

  • Archon

    "Это нога..у того,у кого надо нога.." (с) )))

    07.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Взять того же режимщика как Криштиану Роналдо, более чем уверен, заяви его в российском чемпионате в его 40 лет, он стабильно бы двадцатку за сезон клал. Так что Овечкин при желании мог и карьеру продлить и 1000 шайб напулять, но увы....

    07.11.2025

  • Archon

    Да,это правда.."Тревиль прав!".Хотя есть слухи,что он в этом сезоне заканчивает "Рытыржи"(Кладно)..Хрен выговоришь)) З.ы. И по габаритам (191см и 92 кг) - он чуток побольше Малкина )) Но меньше Овечкина по весу))

    07.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Ягру зимой будет 54 года !!!!!! 54 мать его года, а он шайбы кладет в чешском чемпионате, далеко не самом слабом в Европе.

    07.11.2025

  • Archon

    Это правда..При обычной "кефирной" диете улетают не только жир,но и мышцы..Зато быстро)) У меня за год = минус 17 кг.. Но мышцы ослабли..Это вторая,отрицательная сторона диет.

    07.11.2025

  • Neil

    До мне только щас дошло о чём ты, после просмотра ХЛ)) Так блин, ьам был в падении и через ухо как-то. Вобщем не так совсем.

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ты то юде откель нарисовалси с подвоняйкой .. сдрызднесь к таким же придурям.

    06.11.2025

  • Hitman

    Ахаха. То что ты пишешь можно только по пьяни, так что не заливай тут)) А то прям дату выдумал, фантазер:smile::smile::smile::smile::smile:

    06.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Потому и нудный такой

    06.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    травмы то заживают, а вот жирок туго растрясывается. Если бы Саня режимил хотя бы на 50% как Ягр, без проблем бы до 45 лет в НХЛ играл.

    06.11.2025

  • Archon

    Комполка - комэску Титоренко."В бой идут одни старики".

    06.11.2025

  • Neil

    а я не понял, какой тот самый.

    06.11.2025

  • Neil

    Его ж из АХЛ вызвали, думал ьна банке хоть сидел. Ну лан, ок.

    06.11.2025

  • Yan Rabanin

    не играл. на площадке не присутствовал

    06.11.2025

  • Apei

    шутка, конечно. я оценил

    06.11.2025

  • Apei

    уже подкорректировали, экипировку улучшают, вратарскую уменьшили, 2 игры в сезоне добавили

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Гадёнышь пришёл нагадить на личность Овечкина, а потом, плучив люлей, предложил другим не переходить на личности и уважать его, гадёныша. Не получишь ты в России никогда уважения, гадёнышь.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Так живи, бандерлг, в своей северной америке. Что ты, провокатор, делаешь в Рунете? Гадишь? Вот чему ты научился в северной америке, гадёнышь.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Зачем врёшь? Какая цель твоего вранья?

    06.11.2025

  • Sn0w

    Через VPN да. А так не целиком

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Залупс - борматенька то твоя планидка, и таких же примитивных франшизят. На грудь не принимаю с 1.10.2008.

    06.11.2025

  • Archon

    Согласен,тогда было попроще,даже в силовых вариантах ,и в экипировке(сейчас вратарь половину ворот щитками СРАЗУ защищает..)) Но,однаКо,на "Махалыче" все травмы заживают через две недели.как на собаке(тьфу-тьфу-тьфу-дай Бог здоровья).Такая "машина" ещё долго будет угрозой НХЛ ))))))))))

    06.11.2025

  • Andrew_BD

    В этом сезоне Ови забивает только справа. Офис переехал?

    06.11.2025

  • Zулус

    куба-это кабак в ивано-франковске, лапоть? что ты пиzdoбол знают все еа сайте

    06.11.2025

  • Andrew_BD

    Тот был из левого. Не считается)

    06.11.2025

  • Andrew_BD

    Да Бини известных псих, иногда находит на него. Но и шутник. И вот что это было?

    06.11.2025

  • Zулус

    ну вот мики, снова про задницу написал, а говоришь, что тебя это не волнует!:clown::clown::clown::clown:

    06.11.2025

  • Zулус

    у тебя помимо пердака, про которые ты пишешь в каждом посте, еще глисты, ты кусаешь ногти, и разбираешься в недрадиционной ориентации. знаешь всех лесб и геев в спорте. у ж не тебе говорить кому к психиатору! подгорает у мики, и это прекрасно

    06.11.2025

  • Zулус

    аааа ты уже техник по автоматике.... был айтишником, был электриком, а сейчас техник... ты не техник, ты пизdoбол

    06.11.2025

  • Zулус

    спирт, так у тебя же каждый день пьянка, ты не просыхаешь. что сегодня поменялось?

    06.11.2025

  • mikha1

    Слился

    06.11.2025

  • _Mike N_

    всем хорошего дня, не переходите на личности, оставайтесь людьми и относитесь с уважением к чужому мнению ! Я спать !

    06.11.2025

  • _Mike N_

    у кого что болит, тот о том и говорит - может как раз ты и скрытый педарок, раз так эта тема так тебя волнует ? сходи к психиатру, в России то лечат !

    06.11.2025

  • mikha1

    Скинь скрин его американского паспорта.

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Женя в отличии от американской Овечки - порядочный человек, задницу властям не лижет напоказ ! И не скрывает, как Овечка, что он гражданин США ! Что тут такого - и Фетисов и Ларионов и Третьяк и Паша Дацюк (которого в прошлом году ввели в зал хоккейной славы в Торонто) все граждане США. Но надо об этом честно признаться, а не юлить хвостом как псевдо-рекордсмен.

    06.11.2025

  • _Mike N_

    видел такое быдло на Кубе - Тагил - наш ! А теперь вот каких-то нищебродов из России из-за тайфуна на Кубе не пустили в 3 звезды отель в Ольгине (Гвадалаваха), так неадекваты в Варадеро забастовку устроили, 5 дней ночуют возле стойки отеля. Никакого самоуважения. А тебя и Куба не ждет, только бояра в родном Мухосранске ! Завидуй молча !

    06.11.2025

  • mikha1

    А ты в курсе, что Малкин тоже состоит в путинтиме?

    06.11.2025

  • Сергей Пантелеев

    Мишка, мы гордимся Ови, но ещё больше гордимся тобой - ведь тебе доверили аж канадские унитазы отмывать! Завидуем страшно!

    06.11.2025

  • _Mike N_

    в американском сабвее минимум $15 в час - заработаешь столько россиян-зулус, 1200 деревянных, то есть 10 штук за 8 часов смену ???

    06.11.2025

  • True Timati

    Иди протрезвей, лапоть! После взятия Вашингтона месяц гулять будем

    06.11.2025

  • Догада

    И без него все знают, что гол забит благодаря старанию Торопченко и, возможно, по звонку от Тарасенко.

    06.11.2025

  • _Mike N_

    так скоро же красный день календаря- день 7 ноября ! Разве в России не неделя выходных ?

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Завидуй молча быдло, $80 ($50-60 американских) в час - техник по автоматике. нехорошо завидовать другим людям, у каждого свой путь ! Березки на кладбище в помощь !

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сегодня пьянка у примитивных франшизят.

    06.11.2025

  • Сергей Пантелеев

    Бабла хотел поднять))

    06.11.2025

  • VeryOldLazy

    А тот самый?))

    06.11.2025

  • VeryOldLazy

    Офсайт открывается?

    06.11.2025

  • True Timati

    И шайба-то на загляденье: не просто «примитивные пощелкушки». Кстати, где заяц?

    06.11.2025

  • True Timati

    А с какой радости сегодня в России выходной? Или успешное испытание "Посейдона" решили сделать красным днем как будущий праздник взятия США?

    06.11.2025

  • Owck

    И очередная победная шайба у Александра!!!

    06.11.2025

  • Zулус

    у мики подгораает, и это прекрасно

    06.11.2025

  • Zулус

    мики, а почему у тебя в каждом посте про задницы? каминг аут сделал?

    06.11.2025

  • Zулус

    лапоть североамериканский, а кем работаешь, напомни? в сабвей где овечкин кушает официантом? ну ты и клоун:clown::clown:

    06.11.2025

  • Neil

    да другие клованы повылазят. Пока один здесь отдувается)

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Не отдадим Ови супостатам

    06.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Без мнения Островного Зайца это утро будет не полным.

    06.11.2025

  • Neil

    бля, ещё одно полотно)) Похлеще электростанции в Днепропетровске подбитой горишь!))

    06.11.2025

  • ONIKAN2013

    Молодец, Саня! Классное достижение!

    06.11.2025

  • Neil

    Ну тут уже скорости не те)

    06.11.2025

  • Neil

    Я вообще не помню, чтобы он подобное забивал.

    06.11.2025

  • Sn0w

    Там на сайте НХЛ выложили список всех голов, забитых Овечкиным. Понадобилось некоторое время чтобы просто его проскролить до конца :)

    06.11.2025

  • igogohruhru

    учитесь! почерк! против всех законов физики, навзлете, задом, из правого круга!

    06.11.2025

  • НВ

    одним словом, ВЕЛИКИЙ.

    06.11.2025

  • _Mike N_

    День народного единства США - Россия( так как Овечкин гражданин обеих стран) :laughing::laughing::laughing:

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Женя в отличии от американской Овечки и хоккеист талантлив и человек порядочный, задницу властям не лижет. Лет 15-20 назад после воскресной службы в русской православной церкви Торонто всем желающим раздавал автографы, стесняясь при этом !

    06.11.2025

  • Archon

    900 - хорошо. Но 1000 - лучше)) Ещё каких-то три сезона(даже не доходя до возраста Хоу; тот ,вообще до 52х лет играл)) = и "Динамо"(Москва) = в ВЕЧНОМ зале хоккейной славы))

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Валенок - будь патриотом, не смотри заокеанский хоккей, смотри КХЛ ! Живу в Северной Америке (с прошлого века) и болею за отечественный хоккей (так как НХЛ - самая лучшая лига мира), 8 апреля иду на хоккей, когда в Торонто приезжает Вашингтон. И не так дорого, всего 242 канадских бакса. Верю, что Торонто поставит раком и Вашингтон и его жирного и престарелого алкаша-капитана американскую Овечку ! (Болеюза Торонто и Пингвинов) Ну и на Олимпиаде Кросби скорее всего возьмет третье олимпийское золото, а в это время Овечка будет нюхать белый порошок у арабов (как он делал в прошлом году во время матча всех звезд). А ты чувствуй себя человеком второго сорта, болея за американскую команду. Не стыдно самому-то, быдло-патриот ?

    06.11.2025

  • corckp

    Так стараешься...А Малки не гражданин США?

    06.11.2025

  • Интерес

    Подавись своим дерьмом - говноплюй.

    06.11.2025

  • Neil

    Вот я ход этот не понял. Глупая если шутка. Если тока как сувенир, а потом на аукцион)

    06.11.2025

  • Скиталец

    Забавно… Бини, хотел украсть 900-ю шайбу:rofl: спрятал в трусы:rofl::rofl:

    06.11.2025

  • Neil

    Миро?

    06.11.2025

  • Yan Rabanin

    Жалко нет рядом ни одного из русских парней....Россиянина

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Предлагаем объявить - Ови-празничным Днём

    06.11.2025

  • Neil

    Гип Гип..!!

    06.11.2025

  • Neil

    слолько буковок, вот этот разрыв пердака))) Читать сей бред конечно же не буду))

    06.11.2025

  • _Mike N_

    Ура ! Радость-то какая - гражданин США Овечка забил впервые за 8 матчей шайбу ! Хорошо, что в России выходной, а то пришлось бы массово закрывать заводы, фабрики, предприятия, так как народ бурно отмечал бы 900-ую шайбу "рекордсмена". Хорошо играть с командой, которая идет на последнем месте("Сент-Луис"). Но завтра Вашингтону играть в гостях с самым главным соперником по дивизиону- "Пингвинами" из Питтсбурга во главе с Великими Кросби и Малкиным. Тут американской Овечке, как и всему Вашингтону придется туго, думаю проиграют минимум с тремя шайбами, ну и американскому псевдо-рекордсмену по пустым воротам в этом матче ничего не светит ! Вперед "Пингвины" ! Вперед Кросби, вперед Малкин !

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Гол какой-то - не очень Юбилейный

    06.11.2025

  • Neil

    Да пагодь, сам решит.

    06.11.2025

  • Сергей Пантелеев

    Во Михалыч даёт! Классный голешник получился)

    06.11.2025

  • Neil

    Вау, а как забил то! Достойно, браво Александр, великая цифра от Великой восьмёрки!!

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Ови шайбу себе забрал?

    06.11.2025

  • kPobede

    Главное как он забросил! Шедевр! Сначала отобрал, потом отдал пас. Его партнёр промазал, а он невероятно извернувшись бекхендом поднял шайбу поверх щитка вратаря сборной Канады!!! Гений!!! А третью шайбу видели что сделал??? Отвлёк на себя 2х защитников и вратаря!!! Бовиле покатил вправо и половину ворот пустые забивай не хочу. И в 5ом голе в принице отдал передачу... Шикарная игра Ови во втором периоде. Молодчик!

    06.11.2025

  • Интерес

    Да, вероятность большая, если правила не подкорректирут.

    06.11.2025

  • Vitamin007

    Все, Сань, пора домой!)

    06.11.2025

  • lenin.vowa2018

    Поздравляем! Продолжай!

    06.11.2025

  • Owck

    39 (40)

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Надо отметить

    06.11.2025

  • Скиталец

    Свершилось! Один и единственный 900+. Возможно это на века)

    06.11.2025

  • Интерес

    Красиво забросил! Есть 900!!!

    06.11.2025

  • Догада

    Овечкин закрыл гештальт

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Как снег на голову - полный шок

    06.11.2025

  • Грег Хаус

    Охренеть

    06.11.2025

  • igor1972

    Свершилось!

    06.11.2025

  • adamantane'

    Вот тут - Ура!

    06.11.2025

  • Алексей Х

    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

    06.11.2025

  • oleg.bob

    Ну наконец-то...

    06.11.2025

  • невропатолог176

    От Александра Овечкина, доброе утро!) С добрым четввергом Дамы и Господа. 900 - Веха. Осталось 43! Может это Реннесанс...

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
    Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
    Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
    Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
    Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя