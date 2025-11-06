Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». На 3-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 3-м в сезоне-2025/26. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 900 голов в регулярных чемпионатах, став первым игроком в истории, кому это удалось. Для этого российскому хоккеисту потребовалось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 900 голов в регулярных чемпионатах, став первым игроком в истории, кому это удалось. Для этого российскому хоккеисту потребовалось 1504 матча. Также на его счету 731 результативная передача.

Archon Согласен,тогда было попроще,даже в силовых вариантах ,и в экипировке(сейчас вратарь половину ворот щитками СРАЗУ защищает..)) Но,однаКо,на "Махалыче" все травмы заживают через две недели.как на собаке(тьфу-тьфу-тьфу-дай Бог здоровья).Такая "машина" ещё долго будет угрозой НХЛ )))))))))) 06.11.2025

Sn0w Там на сайте НХЛ выложили список всех голов, забитых Овечкиным. Понадобилось некоторое время чтобы просто его проскролить до конца :) 06.11.2025

igogohruhru учитесь! почерк! против всех законов физики, навзлете, задом, из правого круга! 06.11.2025

НВ одним словом, ВЕЛИКИЙ. 06.11.2025

Archon 900 - хорошо. Но 1000 - лучше)) Ещё каких-то три сезона(даже не доходя до возраста Хоу; тот ,вообще до 52х лет играл)) = и "Динамо"(Москва) = в ВЕЧНОМ зале хоккейной славы)) 06.11.2025

kPobede Главное как он забросил! Шедевр! Сначала отобрал, потом отдал пас. Его партнёр промазал, а он невероятно извернувшись бекхендом поднял шайбу поверх щитка вратаря сборной Канады!!! Гений!!! А третью шайбу видели что сделал??? Отвлёк на себя 2х защитников и вратаря!!! Бовиле покатил вправо и половину ворот пустые забивай не хочу. И в 5ом голе в принице отдал передачу... Шикарная игра Ови во втором периоде. Молодчик! 06.11.2025

Интерес Да, вероятность большая, если правила не подкорректирут. 06.11.2025

Скиталец Свершилось! Один и единственный 900+. Возможно это на века) 06.11.2025

