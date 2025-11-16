Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:24

Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ.

40-летний россиянин сделал счет 2:2 на 49-й минуте. Также на его счету результативная передача.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Нью-Джерси
6

  • Andrew_BD

    как и 93% его шайб - вратарю :) и 80% в этом сезоне.

    16.11.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро от Александра Овечкина!). 902! Красиво. Где был Вашингтон 40 минут,хз. А какая голевая передача от него,загляденье...

    16.11.2025

  • Apei

    игра ещё не закончилась

    16.11.2025

  • Apei

    Уверен, по сравнивающим Саня далеко впереди Грецки

    16.11.2025

  • МаратХ

    Удивительно, даже не в пустые ворота

    16.11.2025

  • Ivan Sergeev

    Ну какое же у Сани фантастическое голевое чутье, кинул шайбу ровно тогда, когда вратарь начал перемещаться и оторвал щиток на 5 см от льда. В какие-то доли секунды разобрался в ситуации.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Популярное видео
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе
    «Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Овечкин забил гол и сделал результативный пас
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя