Овечкин сравнял счет в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ. 40-летний россиянин сделал счет 2:2 на 49-й минуте. Также на его счету результативная передача. В сезоне-2025/26 Овечкин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков. НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Нью-Джерси

Andrew_BD как и 93% его шайб - вратарю :) и 80% в этом сезоне. 16.11.2025

невропатолог176 Доброе утро от Александра Овечкина!). 902! Красиво. Где был Вашингтон 40 минут,хз. А какая голевая передача от него,загляденье... 16.11.2025

Apei игра ещё не закончилась 16.11.2025

Apei Уверен, по сравнивающим Саня далеко впереди Грецки 16.11.2025

МаратХ Удивительно, даже не в пустые ворота 16.11.2025