Сегодня, 05:24
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ.
40-летний россиянин сделал счет 2:2 на 49-й минуте. Также на его счету результативная передача.
В сезоне-2025/26 Овечкин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков.
Andrew_BD
как и 93% его шайб - вратарю :) и 80% в этом сезоне.
16.11.2025
невропатолог176
Доброе утро от Александра Овечкина!). 902! Красиво. Где был Вашингтон 40 минут,хз. А какая голевая передача от него,загляденье...
16.11.2025
Apei
игра ещё не закончилась
16.11.2025
Apei
Уверен, по сравнивающим Саня далеко впереди Грецки
16.11.2025
МаратХ
Удивительно, даже не в пустые ворота
16.11.2025
Ivan Sergeev
Ну какое же у Сани фантастическое голевое чутье, кинул шайбу ровно тогда, когда вратарь начал перемещаться и оторвал щиток на 5 см от льда. В какие-то доли секунды разобрался в ситуации.
16.11.2025