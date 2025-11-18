Овечкин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Сегодня, 04:13
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 22-й минуте Овечкин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 15 (6+9) очков в 19 матчах.
МаратХ
Престарелый Овечкин, хорошо что забил. Статей будет сегодня штук пять про это, хоть затмит описания яйценюха из ОАЭ Махачева
18.11.2025
Apei
три то он забьёт. а вот сравными составами что делать?
18.11.2025
Skovorodker
От Александра надо хотя бы еще 3 шайбы не в пустые ворота и тогда он и по этому показателю обойдет Уэйна (и никто не сможет сказать, что он empty-net merchant)
18.11.2025