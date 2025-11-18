Овечкин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. На 22-й минуте Овечкин сделал счет 2:0 в пользу своей команды. В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 15 (6+9) очков в 19 матчах. НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Лос-Анджелес

МаратХ Престарелый Овечкин, хорошо что забил. Статей будет сегодня штук пять про это, хоть затмит описания яйценюха из ОАЭ Махачева 18.11.2025

Apei три то он забьёт. а вот сравными составами что делать? 18.11.2025