Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:13

Овечкин забил шестой гол в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил в ворота «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 22-й минуте Овечкин сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 15 (6+9) очков в 19 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Лос-Анджелес
3

  • МаратХ

    Престарелый Овечкин, хорошо что забил. Статей будет сегодня штук пять про это, хоть затмит описания яйценюха из ОАЭ Махачева

    18.11.2025

  • Apei

    три то он забьёт. а вот сравными составами что делать?

    18.11.2025

  • Skovorodker

    От Александра надо хотя бы еще 3 шайбы не в пустые ворота и тогда он и по этому показателю обойдет Уэйна (и никто не сможет сказать, что он empty-net merchant)

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
    Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
    Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
    "Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин обменялся свитерами с Копитаром после матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»
    Овечкин забил 150-й победный гол в НХЛ с учетом плей-офф, рекорд у Ягра — 151
    НХЛ, результаты и видео голов 18 ноября: «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», «Флорида» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 903-го гола Овечкина. Текущее положение
    Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 980-го гола Александра
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя