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НХЛ

Сегодня, 09:25

Овечкин не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

«Надо просто справиться с этим. Если бы у меня не было шансов в этих матчах, то да, я бы переживал. Но у меня были моменты. Вратарь играл хорошо. Сейчас команде было важно набрать два очка и продолжать двигаться в турнирной таблице», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своем Twitter-аккаунте.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Источник: Журналист Тарик Эль-Башир
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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