Овечкин не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не переживает из-за того, что не может забить в последних четырех матчах.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

«Надо просто справиться с этим. Если бы у меня не было шансов в этих матчах, то да, я бы переживал. Но у меня были моменты. Вратарь играл хорошо. Сейчас команде было важно набрать два очка и продолжать двигаться в турнирной таблице», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в своем Twitter-аккаунте.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).