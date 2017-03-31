Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

31 марта 2017, 12:44

Александр Радулов: "Хотел бы остаться в "Монреале"

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов заявил, что ему нравится организация клуба и болельщики, которые поддерживают команду в сложные моменты. Напомним, что в прошлом году 30-летний россиянин подписал с "Монреалем" контракт на один сезон, по которому заработает 5,75 миллиона долларов. На его счету 51 (16+35) очко в 72 матчах регулярного чемпионата.

– Я бы хотел остаться здесь, мне нравится эта команда, болельщики, – цитирует Sportsnet Радулова. – Мне нравится наш тренировочный комплекс, я могу приехать сюда даже ночью, и для игроков всегда открыты двери. Этим действительно наслаждаешься, это очень приятно. Здесь есть все, чтобы стать лучше.

Когда у команды не идет игра, люди понимают. Мы поладили с фанатами, и мне это нравится. Когда видишь, как люди заботяться о тебе, о команде, то просто нельзя не играть в полную силу. Здесь все хотят победить, это нечто особенное.

Александр Радулов
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина уступил «Питтсбургу» в принципиальном матче
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
«Матч «Динамо» - «Спартак» будет насыщенным на события». Черчесов поделился ожиданиями от московского дерби
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Радулов: "Я просил контракт на восемь лет? Это чушь"

"Детройт" второй год подряд не вышел в плей-офф