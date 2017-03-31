Александр Радулов: "Хотел бы остаться в "Монреале"

Нападающий "Монреаля" Александр Радулов заявил, что ему нравится организация клуба и болельщики, которые поддерживают команду в сложные моменты. Напомним, что в прошлом году 30-летний россиянин подписал с "Монреалем" контракт на один сезон, по которому заработает 5,75 миллиона долларов. На его счету 51 (16+35) очко в 72 матчах регулярного чемпионата.

– Я бы хотел остаться здесь, мне нравится эта команда, болельщики, – цитирует Sportsnet Радулова. – Мне нравится наш тренировочный комплекс, я могу приехать сюда даже ночью, и для игроков всегда открыты двери. Этим действительно наслаждаешься, это очень приятно. Здесь есть все, чтобы стать лучше.

Когда у команды не идет игра, люди понимают. Мы поладили с фанатами, и мне это нравится. Когда видишь, как люди заботяться о тебе, о команде, то просто нельзя не играть в полную силу. Здесь все хотят победить, это нечто особенное.