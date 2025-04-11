Александр Семин посетил матч «Вашингтон» — «Каролина»

Президент красноярского «Сокола» и бывший игрок «Вашингтона» Александр Семин посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролиной».

Пресс-служба столичного клуба опубликовала фото Семина вместе с Ильей Ковальчуком, который также присутствует на матче.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.