11 апреля, 04:08
Президент красноярского «Сокола» и бывший игрок «Вашингтона» Александр Семин посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролиной».
Пресс-служба столичного клуба опубликовала фото Семина вместе с Ильей Ковальчуком, который также присутствует на матче.
6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.
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