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11 апреля, 04:08

Александр Семин посетил матч «Вашингтон» — «Каролина»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Семин и Илья Ковальчук.
Фото ХК «Вашингтон»
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Президент красноярского «Сокола» и бывший игрок «Вашингтона» Александр Семин посетил матч регулярного чемпионата НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролиной».

Пресс-служба столичного клуба опубликовала фото Семина вместе с Ильей Ковальчуком, который также присутствует на матче.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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Александр Семин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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