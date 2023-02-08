Терещенко заявил, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки не скажется на результатах «Вашингтона»

Бывший нападающий сборной России Александр Терещенко заявил, что погоня форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки не скажется на результатах его команды.

«Повлияет ли на результаты «Вашингтона» нацеленность на личные достижения Овечкина? Весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки, это видно невооруженным глазом. Не думаю, что это сильно скажется на результатах команды, но факт, что «Вашингтон» заинтересован в том, чтобы Овечкин больше забивал», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Также он сравнил Овечкина и нападающего Криштиану Роналду.

«Я не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность. Он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро — это люди, которые вели игру и давали Роналду забивать. Это к разговору о партнерах. Это игроки, которые давали и командные результаты, и статистику отдельного футболиста», — сказал Терещенко.

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).