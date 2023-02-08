0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:22

Терещенко заявил, что погоня Овечкина за рекордом Гретцки не скажется на результатах «Вашингтона»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Александр Терещенко заявил, что погоня форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки не скажется на результатах его команды.

«Повлияет ли на результаты «Вашингтона» нацеленность на личные достижения Овечкина? Весь «Вашингтон» играет на то, чтобы Саша побил рекорд Гретцки, это видно невооруженным глазом. Не думаю, что это сильно скажется на результатах команды, но факт, что «Вашингтон» заинтересован в том, чтобы Овечкин больше забивал», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Также он сравнил Овечкина и нападающего Криштиану Роналду.

«Я не согласен, что Овечкин похож на Роналду, когда в «Реале» играли на его результативность. Он много забивал, потому что в потрясающем состоянии были Марсело, Рамос, Кроос, Каземиро — это люди, которые вели игру и давали Роналду забивать. Это к разговору о партнерах. Это игроки, которые давали и командные результаты, и статистику отдельного футболиста», — сказал Терещенко.

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Гретцки: «Когда Овечкин побьет мой рекорд по голам, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку»
Овечкин рассказал, из-за кого в НХЛ запретили тонированные визоры
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Овечкин: «Первые дни в «Кэпиталз» чувствовал себя странно. Я был как будто в тюрьме»
Гретцки: «Я пристально начал следить за Овечкиным на МЧМ. Необычайно силовой игрок с хоккейным чутьем»
Овечкин — о карьере: «Если не хочешь быть лучшим, тогда заканчивай»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Пономарев о том, как его клуб отметил победу в АХЛ: «Скучно. У нас даже в ВХЛ закатили бы большую вечеринку»