Александров оформил хет-трик за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ

«Спрингфилд Тандербердс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Бриджпорт Айлендерс» со счетом 7:6.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» 4 (3+1) очка набрал форвард Никита Александров, ставший второй звездой матча. Вратарь команды Вадим Жеренко остался в запасе. У «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков отметился голом и результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний Александров провел 6 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков.