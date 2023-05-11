Александров рассказал, что летом будет тренироваться с Маккинноном и Кросби

Российский форвард «Сент-Луиса» Никита Александров ответил на вопрос, когда и как начнет подготовку к новому сезону.

«Полноценная подготовка у меня начнется в Канаде в июне. Займет три месяца. В прошлом году я готовился в Шарлоттаун. В начале августа уже поехал в Сент-Луис, продолжил там готовиться к сезону, клуб организовал занятия с тренером по катанию. Скорее всего начну с ними, но еще у меня в планах поехать в Галифакс, из Шарлоттауна ехать три часа. Там есть тренер, который работает с Натаном Маккинноном и Сидни Кросби. Вот буду вместе с ними тренироваться. Меня друг позвал туда», — приводит Sport24 слова Александрова.

Александров дебютировал в НХЛ в ноябре 2022 года. В составе основной команды «Сент-Луиса» 22-летний нападающий провел 28 матчей и набрал 7 (3+4) очка.