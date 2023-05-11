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Сегодня, 12:33

Александров: «В раздевалке «Сент-Луиса» мы всегда говорили по-русски»

Алина Савинова
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Российский форвард «Сент-Луиса» Никита Александров рассказал о своем дебюте в НХЛ.

«За день до дебюта у меня была утренняя тренировка в АХЛ, вечером была запланирована игра. После занятия ко мне подошел тренер и сказал, что меня вызывают в главную команду и что надо лететь в Сент-Луис. Я не знал, сыграю или нет. Стало понятно только на следующей день на утренней раскатке, когда увидел состав. Старался не переживать, успокаивал себя мыслями, что это та же самая игра, тот же хоккей, что это просто другая лига. В первом периоде, конечно, было непривычно, я нервничал, но со второго периода адаптировался, почувствовал игру», — приводит Sport24 слова хоккеиста.

Также он заявил, что в раздевалке «Сент-Луиса» можно было общаться по-русски.

«Мы всегда говорили по-русски в раздевалке. Думаю, все понимали, что нас много, никто не был против, что мы говорили на родном языке», — добавил форвард.

Александров дебютировал в НХЛ в ноябре 2022 года. В составе основной команды «Сент-Луиса» 22-летний нападающий провел 28 матчей и набрал 7 (3+4) очка.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-11-aleksandrov-o-debyute-v-nkhl-v-razdevalke-sent-luisa-my-vsegda-govorili-po-russki
Никита Александров
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