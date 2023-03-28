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Сегодня, 14:57

Алексеев оценил шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев высказался о шансах команды пробиться в плей-офф НХЛ.

«Посмотрим, все может поменяться в любую секунду. Впереди еще две недели регулярного чемпионата. Другие команды сейчас все могут проиграть, а мы все выиграть. Большой плюс, что мы будем играть с прямыми конкурентами за место в плей-офф, у нас там две игры с «Айлендерс», — приводит Sport24 слова Алексеева.

Также он рассказал о настроении в команде в последний месяц.

«Все ребята на позитиве. Все готовы рвать и метать за место в плей-офф и в составе, так что никаких упаднических настроений», — добавил хоккеист.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-28-alekseyev-otsenil-shansy-vashingtona-probitsya-v-pley-off-nkhl
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