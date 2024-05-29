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Сегодня, 10:00

Ковалев о своем отъезде в НХЛ: «Убегать даже в мыслях не было»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Тренер «Спартака», обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал, как уезжал играть за океан.

«Когда меня задрафтовали и генеральный менеджер «Рейнджерс» приехал к нам на базу в «Динамо», то наши тренеры общались с ним. Конечно, были какие-то определенные моменты, где меня пытались в России любым способом подписать и оставить. Меня ребята предупредили, дали понять, что делать и как, всевозможных разногласий я избегал. Сначала я обещал, что вернусь: это было как раз в тот год, когда меня отправили на сборы. И вернулся. И уже потом Владимир Владимирович Юрзинов не держал меня, спокойно отпустил. Убегать даже в мыслях не было», — сказал Ковалев «СЭ».

Алексей Ковалев. «Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»

Ковалев был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ-1991 под общим 15-м номером. Всего в лиге он отыграл 1316 матчей, забросил 430 шайб и отдал 599 результативных передач.

Помимо «Рейнджерс», россиянин выступал за «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду».

Хоккей
НХЛ
Алексей Ковалев
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