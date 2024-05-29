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Сегодня, 10:15

Алексей Ковалев: «Мы не понимали, что такое НХЛ»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Тренер «Спартака», обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» поделился своей историей попадания в НХЛ.

«Это достаточно смешная история. Когда я ее в Америке рассказал, мне не поверили. У меня был знакомый, который приехал в Новогорск на базу, дал мне «Спорт-Экспресс» или «Советский спорт», точно не помню. Там была новость: «Алексей Ковалев был задрафтован «Рейнджерс». Я посмотрел на него и говорю: «А что это значит «задрафтовать»?» Я понятия даже не имел, что это такое. У нас не было возможности даже посмотреть иностранные игры, НХЛ. Мы вообще не понимали, что это.

Мы знали, что мы лучшие, на чемпионатах мира выигрываем, на Олимпиадах через раз выигрываем. Потом, когда приехал генеральный менеджер, появилось уже представление, что это. Я так понимаю, меня задрафтовали каким-то клубом где-то в Америке, и они хотят, чтобы я за них играл.

Сейчас задрафтованный игрок выходит на сцену, ему дают майку, бейсболку. Когда меня драфтовали, такого не было. Я был потерянный, как в лесу, не понимал, что происходит, что это такое. На то время немного игроков уезжало куда-то, потому что мы считали себя самыми сильными, а лигу лучшей», — сказал Ковалев «СЭ».

 
Алексей Ковалев. «Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»

Ковалев был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ-1991 под общим 15-м номером. Всего в лиге он отыграл 1316 матчей, забросил 430 шайб и отдал 599 результативных передач.

Помимо «Рейнджерс», россиянин выступал за «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Алексей Ковалев
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