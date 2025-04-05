Немов о рекорде Овечкина: «После таких высоких достижений миллион мальчишек пойдут заниматься хоккеем»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал «СЭ» достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Что значит этот рекорд для российского спорта?

— Хоккей — это наша национальная игра, за которую болеет вся страна. У нас великая история в этом виде спорта. Безусловно, я рад и счастлив за Сашу. После таких высоких достижений миллион мальчишек пойдут заниматься хоккеем для того, чтобы, может, улучшить рекорд Саши. Овечкин задал высокую планку и порадовал. Я поздравляю всех нас, всю страну с таким невероятным успехом. Спасибо Саше и его родителям за проделанную работу», — сказал Немов «СЭ».

Овечкин может побить рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ в воскресенье, 6 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 (мск).

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