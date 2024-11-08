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Протас: «Овечкин стремится к чему-то особенному»

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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился мнением о погоне российского капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин стремится к чему-то особенному. Невозможно поверить в то, что он это делает в возрасте 39 лет. Мы желаем ему только продолжать путь», — цитирует Протаса RMNB.

7 ноября 39-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2) , которая стала для него 861-й в североамериканской лиге, и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.

Александр Овечкин
Алексей Протас
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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