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Сегодня, 20:40

Сафронов: «Хотел бы, чтобы до Нового года Овечкин побил рекорд Горди Хоу»

Сафронов надеется, что Овечкин побьет рекорд Горди Хоу до Нового года
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Алексей Сафронов высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который близок к тому, чтобы побить рекорд Горди Хоу по забитым шайбам в НХЛ.

«У Сашки столько хороших друзей, болельщиков, которые переживают. И я очень бы хотел, чтобы до Нового года рекорд великого Горди Хоу пал. Думаю, что все-таки шесть-семь голов забить возможно», — приводит слова Сафронова «Газета.ру».

Хоу занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, забив 801 гол за 1767 игр. Овечкин занимает третью строчку в рейтинге бомбардиров и имеет в своем активе 795 голов за 1302 встречи.

В текущем сезоне 37-летний нападающий сыграл за «Вашингтон» 28 матчей и набрал 29 (15+14) очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/08/19225537.shtml
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Горди Хоу
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