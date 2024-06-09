Терещенко: «Не могу сказать, как игра Бобровского в первом матче скажется на серии»

Сегодня, 13:35
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).
«Серия длинная, не могу сказать, как игра Бобровского в первом матче скажется на дальнейший ход серии. В первой игре Сергей играл здорово, потрясающая игра вратаря дала возможность победить в этом матче», — цитирует Терещенко Vprognoze.ru.
35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.
Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.