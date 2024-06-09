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Сегодня, 13:35

Терещенко: «Не могу сказать, как игра Бобровского в первом матче скажется на серии»

Руслан Минаев
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0).

«Серия длинная, не могу сказать, как игра Бобровского в первом матче скажется на дальнейший ход серии. В первой игре Сергей играл здорово, потрясающая игра вратаря дала возможность победить в этом матче», — цитирует Терещенко Vprognoze.ru.

35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.

Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Терещенко
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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