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Терещенко: «Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко оценил игру белорусского нападающего «Калгари» Егора Шаранговича в этом сезоне НХЛ.

«Неудачный сезон. Шарангович по своему потенциалу может играть лучше. Много нюансов есть, один из них — партнеры, от этого очень многое зависит. В одиночку что-то сделать почти нереально. Так что тут скорее общий спад команды. Посмотрите предыдущий сезон «Калгари» — они шли лучше. И теперь переключитесь на «Вашингтон». Овечкин в прошлом сезоне не очень много очков набирал при не самой лучшей игре команды. Сейчас же, напротив, команда заиграла и соответственно заиграл Саша», — цитирует Legalbet Терещенко.

В этом сезоне 26-летний Шарангович набрал 13 очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Егор Шарангович
Хоккей
НХЛ
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