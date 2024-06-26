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Сегодня, 06:20

Терещенко: «Пускай Бобровский играет, а в Зал славы НХЛ его нужно включать только после того, как он закончит карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского включать в Зал славы НХЛ нужно только после завершения карьеры.

«Пускай Сергей играет, а в Зал славы НХЛ его нужно включать только после того, как он закончит карьеру. Бобровский достоин этого. Он ведет за собой команду на протяжении многих сезонов. В прошлом году «Флорида» благодаря ему добралась до финала. В этом плей-офф он много выручал. Сергей — молодец. Его профессиональное отношение к хоккею и жизни говорит само за себя», — цитирует «РБ Спорт» Терещенко.

На этой неделе «Флорида» выиграла у «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли — 4-3. Это первый титул Бобровского в его 14-летней карьере в НХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-tereshhenko-bobrovskij-dostoin-vklyucheniya-v-zal-slavy-nhl/
Алексей Терещенко
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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