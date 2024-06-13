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Сегодня, 15:41

Терещенко: «Гусев что-то поменял в себе и снова готов принять вызов НХЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил перспективы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева перейти в клуб НХЛ.

«А почему нет? Никита уже был за океаном, он знаком с требованиями, поэтому, наверное, и хочет снова туда. Думаю, Гусев что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять этот вызов. Что касается перспектив «Динамо» в случае ухода Гусева, то, конечно, бело-голубым будет крайне тяжело найти полноценную замену игроку такого плана и формата. Таких, как Никита, единицы», — приводит слова Терещенко Legalbet.

В минувшем сезоне КХЛ Гусев провел в составе «Динамо» 77 матчей, в которых набрал 99 (26+73) очков.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
Никита Гусев
НХЛ
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