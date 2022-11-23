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23 ноября, 10:53

Терещенко — о безголевой серии Панарина: «Сейчас прорвет и все будет нормально»

Терещенко отреагировал на безголевую серию Панарина
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на безголевую серию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Россиянин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:3).

«Смотрел эту игру, моменты у него были. Где-то не хватило везения, где-то точности. Сейчас прорвет и все будет нормально. Не надо делать из этого проблемы. Хоккей — это не только голы и передачи. В хоккее надо играть головой. Это командный вид спорта. Можно набрать сто очков и не попасть в плей-офф», — сказал Терещенко «СЭ».

Артемий Панарин. Панарин — под огнем критики. Он не забивает уже 10 матчей подряд

31-летний россиянин не набирает очков на протяжении трех матчей подряд. Также безголевая серия Панарина увеличилась до 10 матчей — последний раз форвард забивал 31 октября в ворота «Аризоны» (3:2).

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очков.

Алексей Терещенко
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Панарину осталось набрать девять очков до 600 в НХЛ

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