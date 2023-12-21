Терещенко: «Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко отреагировал на достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который сумел обойти канадца Джерома Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ всех времен.

«Овечкин не старается переквалифицироваться в распасовщика. Скорее он пользуется тем, что соперники концентрируются на его возможном броске, и находит другое решение в этот момент, отдавая передачу на своего партнера. Это хоккей, и Овечкин действует по ситуации», — приводит слова Терещенко RT.

Овечкин сделал голевой пас в матче против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта передача стала для него 676-й за карьеру в НХЛ. Россиянин обошел Джерома Игинлу и теперь занимает чистое 68-е место в списке ассистентов за всю историю лиги.