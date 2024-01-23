Терещенко объяснил автогол Малкина: «Летанг неудобно отдал ему передачу»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ошибку российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, забросившего шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:5).

В третьем периоде «Питтсбург» заменил вратаря на шестого игрока при отложенном штрафе. Защитник «Пингвинз» Крис Летанг отдал передачу назад на Малкина, но россиянин не сумел обработать шайбу и она оказалась в воротах.

«Летанг неудобно отдал ему передачу. Такое бывает, что шайба просто сошла с клюшки. Летанг отдал очень тихо, поэтому Жене просто было неудобно. Правда готовят, что нет плохого паса, а есть плохой прием. Но не стоит никого винить. Видно, что оба они расстроились», — сказал Терещенко «СЭ».

После поражения от «Аризоны» «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.