Терещенко отреагировал на результативность Овечкина, который забил 827-й гол в карьере в матче против «Коламбуса»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Овечкин поправляет свою игру. Это дает плоды. За последние три игры он забил три гола. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.