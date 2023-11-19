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Сегодня, 10:44

Терещенко — об Овечкине: «В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально»

Терещенко отреагировал на результативность Овечкина, который забил 827-й гол в карьере в матче против «Коламбуса»
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Овечкин поправляет свою игру. Это дает плоды. За последние три игры он забил три гола. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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