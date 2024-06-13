Терещенко оценил шансы «Эдмонтона» переломить серию с «Флоридой»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о том, сможет ли «Эдмонтон» переломить финальную серию плей-офф НХЛ с «Флоридой» (0-2).

«Все в их руках. В первых двух играх «Эдмонтон» все равно играл здорово, роль Бобровского сыграла, будем откровенны. А во второй игре вся «Флорида» играла так, что не давала ничего сделать «Эдмонтону». Ну а в третьей игре все будет зависеть от игроков «нефтяников», — приводит слова Терещенко Vprognoze.ru.

После двух матчей «Флорида» побеждают со счетом 2-0 в серии. Третья игра пройдет в ночь на 14 июня.