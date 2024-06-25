Терещенко: «Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Где русские, там и победы!"

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерз» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1 (4-3).

«Победа наших ребят в составе «Флориды» радует. Но «Эдмонтон» тоже был достоин. Игра была равной. «Эдмонтон» проиграл, потому что русских не было. Надо было Клима Костина оставлять, а не обменивать в прошлом году. Где русские, там и победы! Они ["Эдмонтон"] просто этого не понимают. Обе команды были достойны, «Эдмонтону» не хватило чуть-чуть. Наши ребята отлично играли. Тот же Саша Барков — русский. Знаю хорошо его отца и работал с ним. Так что поздравляю его от всей души», — сказал Терещенко «СЭ».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).