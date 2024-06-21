Терещенко — о словах Конюхова: «Человек лично с Овечкиным не знаком, а делает такие громкие заявления»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» слова путешественника Федора Конюхова о неуважении к Александру Овечкину.

«Даже сказать нечего. Человек лично с Овечкиным не знаком, а делает такие громкие заявления», — сказал Терещенко «СЭ».

Ранее Конюхов раскритиковал Овечкина за выступление в Америке и заявил, что не подал бы ему руки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Софья Грецкая