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Сегодня, 17:06

Жамнов: «Сейчас Овечкину будет полегче — есть разрыв до следующего рекорда»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал новое достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Овечкин, забросив 801-ю и 802-ю шайбы в лиге, и обошел в списке лучших снайперов за всю историю Горди Хоу (801).

«Думаю, сейчас Александру будет попроще, потому что когда у спортсмена остается один шаг до очередного рубежа, то он всегда самый тяжелый. Давление всегда присутствует, именно спортивное. По-любому, игрок думает об этом. А сейчас ему будет полегче, все-таки есть разрыв до следующего рекорда. Надо спокойно играть и забивать голы. Думаю, у Овечкина все получится», — приводит слова Жамнова Metaratings.

Овечкин отстает на 92 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд по голам в НХЛ.

Александр Овечкин празднует гол с&nbsp;одноклубниками. Овечкин — второй в истории. Впереди — только Гретцки

Источник: Metaratings
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Жамнов
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