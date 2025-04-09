Жамнов — об Овечкине: «Такие люди рождаются раз в 100 лет»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал снайперский рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Я переписывался с ним, поздравил его. Такие люди рождаются раз в 100 лет, он к этому шел, стремился, — цитирует Жамнова ТАСС. — Когда он начинал карьеру, для него это были заоблачные цифры. Думаю, это большой плюс для хоккея и в первую очередь для нашей страны. Сейчас он живая легенда, кто следующий будет после Овечкина, сказать тяжело, и доживем ли мы до этого времени».

6 апреля 39-летний россиянин стал рекордсменом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следующий матч «Вашингтона» пройдет в ночь на 11 апреля. «Кэпиталз» дома сыграют с «Каролиной».

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