Амбрамов набрал первое очко за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов отметился результативной передачей, форвард Никита Александров забросил пятую шайбу команды.

21-летний Абрамов перешел в «Сент-Луис» в результате обмена с «Торонто». Для россиянина это первое набранное очко в двух матчах за «Спрингфилд». За фарм-клуб «Торонто» Абрамов набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах.

На счету 22-летнего Александрова 23 (10+13) очка в 29 матчах сезона.