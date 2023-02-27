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НХЛ

Сегодня, 04:01

Амбрамов набрал первое очко за фарм-клуб «Сент-Луиса»

Сергей Разин
корреспондент
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«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов отметился результативной передачей, форвард Никита Александров забросил пятую шайбу команды.

21-летний Абрамов перешел в «Сент-Луис» в результате обмена с «Торонто». Для россиянина это первое набранное очко в двух матчах за «Спрингфилд». За фарм-клуб «Торонто» Абрамов набрал 16 (6+10) очков в 34 матчах.

На счету 22-летнего Александрова 23 (10+13) очка в 29 матчах сезона.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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