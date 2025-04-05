Американские баскетболистки поздравили Овечкина на русском после повторения рекорда Гретцки

Во время трансляции матча Финал четырех женского студенческого баскетбольного турнира NCAA американские звезды Сью Берд и Дайана Таурази неожиданно переключились на хоккей, чтобы поздравить форварда «Вашингона» Александра Овечкина.

Накануне российский форвард «Вашингтона» оформил дубль в игре против «Чикаго» (5:3), сравнявшись с Уэйном Гретцки по количеству голов в карьере (894 шайбы).

Берд, комментировавшая матч, вспомнила, как играла в России: «Мы выступали за московское «Динамо», и президентом клуба тогда была женщина. Говорили, что один из ее сыновей неплохо играет в хоккей... Если сократить длинную историю, то ее фамилия — Овечкина. А сына зовут Алекс Овечкин, хотя в России мы знали его как Сашу. И вот сегодня он повторил рекорд Гретцки!»

Таурази тут же отреагировала по-русски: «Хорошо!» Берд поддержала ее: «Молодец!»

Обе баскетболистки играли в России в середине 2000-х: Берд — за «Динамо» в 2004-2006 годах, Таурази — в 2005-2006, после чего они перешли в «Спартак».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне