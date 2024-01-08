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НХЛ

Сегодня, 08:31

Американские болельщики выкинули на лед более 74 тысяч игрушек после гола россиянина Тринеева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фанаты команды «Херши», выступающей в АХЛ, выкинули на лед более 74 тысяч игрушек после гола российского нападающего команды Богдана Тринеева в матче с «Лихай Вэлли» (3:2 ОТ).

21-летний россиянин открыл счет матча во втором периоде. После этого болельщики выбросили на лед 74 599 игрушечных медведей, что стало рекордом в истории клуба. «Херши» носит прозвище «медведи».

Из-за огромного количества игрушек на льду, матч ненадолго пришлось приостановить.

В текущем сезоне в активе Тринеева 9 (5+4) очков в 28 матчах АХЛ. В 2021 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрал россиянина под 117-м номером 4-го раунда драфта НХЛ.

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