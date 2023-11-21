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НХЛ

Сегодня, 20:24

Американский теннисист Тиафо подарил Овечкину ракетку, а Александр ему — клюшку

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин и Фрэнсис Тиафо.
Фото Tom Gulitti, Twitter
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо подарил российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину ракетку.

25-летний Тиафо сегодня побывал на тренировке «Кэпиталз», на которой вручил Овечкину ракетку, а россиянин в ответ подарил ему клюшку со своей подписью и джерси.

Фото Tom Gulitti, Twitter

Тиафо — полуфиналист Открытого чемпионата США-2022, победитель трех турниров ATP и победитель United Cup 2023 в составе сборной США.

38-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) забил свой 827-й гол в карьере. До достижения рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 67 шайб.

Александр Овечкин
Теннис
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