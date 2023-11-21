Сегодня, 20:24
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо подарил российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину ракетку.
25-летний Тиафо сегодня побывал на тренировке «Кэпиталз», на которой вручил Овечкину ракетку, а россиянин в ответ подарил ему клюшку со своей подписью и джерси.
Тиафо — полуфиналист Открытого чемпионата США-2022, победитель трех турниров ATP и победитель United Cup 2023 в составе сборной США.
38-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) забил свой 827-й гол в карьере. До достижения рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забросить 67 шайб.