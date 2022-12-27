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27 декабря, 23:37

Американский журналист включил 800-й гол Овечкина в список главных историй НХЛ в 2022 году

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен составил список из 22 главных историй 2022 года в лиге. В него, помимо прочего, он добавил попадание форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в «клуб 800».

«Разумеется, Овечкин сделал это благодаря хет-трику — 29-му в своей легендарной карьере в НХЛ.

Овечкин, левый крайний нападающий «Вашингтона», присоединился к Гретцки и Хоу в эксклюзивном «клубе 800», забив три гола в победном матче с «Чикаго», завершившемся со счетом 7:3 на «Юнайтед Центре» 13 декабря.

Кепки посыпались на лед, и товарищи по команде высыпали на лед, чтобы окружить Овечкина. Толпы фанатов на гостевой арене скандировали для Овечкина: «Ови, Ови, Ови», — написал Розен.

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых набрал 41 (22 + 19) очко.

На данный момент на счету Овечкина 802 гола в НХЛ. Он обошел Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
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