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НХЛ

Сегодня, 07:48

«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону». Минтюков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
2 ноября. Анахайм — Аризона — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Дакс» одержали пятую победу подряд.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 7 (1+6) очков.

«Анахайм» набрал 12 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 8-й строчке — 9 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Терри — 3 (бол.), 3:46 — 1:0. Терри — 4 (бол., Минтюков, Фаулер), 9:35 — 2:0. Крауз — 1 (Мозер, Бьюгстад), 11:41 — 2:1. Кули — 1 (Мозер, О`Брайен), 14:51 — 2:2. Крауз — 2 (Маччелли, Вялимяки), 34:25 — 2:3. Карлссон — 3 (Терри, Гудас), 44:01 — 3:3. Терри — 5 (Мактавиш), 63:27 — 4:3.

Вратари: Достал — Веймелка.

Штраф: 15 — 25.

Броски: 29 (6+11+10+2) — 35 (9+12+13+1).

Наши: Любушкин (18.06/1/0), Минтюков (20.01/1/+1) — -.

2 ноября. Анахайм. Honda Center. 14894 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
Павел Минтюков
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