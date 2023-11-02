Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:33

«Анахайм» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Анахайм» и «Аризона» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла на «Хонда Центре» в Анахайме и завершилась победой хозяев — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету в этом сезоне 7 (1+6) очков.

«Анахайм» набрал 12 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 8-й строчке — 9 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Командира сгоревшего под Магаданом вертолета отправили под суд
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Просветов признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»