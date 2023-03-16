0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:29

«Айлендерс» выиграли у «Анахайма». Сорокин сделал 20 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
16 марта. «Анахайм» — «Айлендерс» — 3:6.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дакс» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 78 очков и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Дакс» с 54 очками идут на 14-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Айлендерс» — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Голы: Джонс — 6 (Фаулер, Терри), 0:25 — 1:0. Палмиери — 11 (Энгвалль, Пелек), 12:24 — 1:1. Шаттенкирк — 3 (Зеграс, Строум), 17:47 — 2:1. Фэшинг — 6 (Паризе, Ахо), 29:46 — 2:2. Нельсон — 29 (Пелек, Палмиери), 39:37 — 2:3. Энгвалль — 15 (Палмиери), 42:58 — 2:4. Нельсон — 30 (Палмиери, Добсон), 49:02 — 2:5. Паризе — 17 (Пажо), 52:45 — 2:6. Шаттенкирк — 4 (бол., Ватрано, Комтуа), 55:05 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Сорокин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (7+8+8) — 33 (13+16+4).

Наши: — - Романов (17.33/2/0).

16 марта. Анахайм. Honda Center. 13552 зрителя.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Обсудить
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бучневич оформил дубль в матче с «Миннесотой» и набрал 60-е очко в сезоне

«Сент-Луис» проиграл «Миннесоте». Бучневич оформил хет-трик