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НХЛ

11 марта, 05:35

«Айлендерс» разгромили «Анахайм», Варламов отбил 22 из 23 бросков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на выезде разгромили «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У гостей забили Кэл Клаттербак, Брок Нельсон, Кайл Палмьери, Кейси Сизикас, Бо Хорват и Пьер Энгвалл. Единственную шайбу хозяев забросил Алекс Киллорн.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 23 бросков.

«Айлендерс» поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 72 очками в 63 матчах. «Анахайм» идет 14-м на «Западе» с 49 очками в 64 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6 (0:3, 1:0, 0:3)

Голы: Сизикас — 8 (Хольмстрем), 5:11 — 0:1. Палмиери — 20 (Райлли, Ахо), 7:28 — 0:2. Нельсон — 28 (бол., Хорват, Барзал), 14:28 — 0:3. Киллорн — 12 (Джонс, Гудас), 20:24 — 1:3. Хорват — 26 (Нельсон, Барзал), 40:34 — 1:4. Энгвалль — 8, 47:56 — 1:5. Клаттербак — 5 (Мартин, Маклин), 58:12 — 1:6.

Вратари: Достал — Варламов.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (4+10+9) — 19 (6+6+7).

Наши: Минтюков (20.57/2/-2) — Романов (17.27/0/+3).

11 марта. Анахайм. Honda Center. 15631 зритель.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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