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НХЛ

Сегодня, 08:36

Дубль Сильверберга принес «Анахайму» победу над «Баффало»

Руслан Минаев
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«Анахайм» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Якоб Сильверберг. У гостей голы забивали Джордана Гринуэя и Кайла Окпосо.

«Анахайм» прервал серию из трех поражений. «Дакс» с 33 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Баффало» с 44 очками — на 14-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Баффало» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Сильферберг — 3 (Гудас, Фаулер), 5:51 — 1:0. С. Кэррик — 7 (бол., Зеллвегер, Терри), 23:37 — 2:0. Сильферберг — 4 (Мактавиш), 24:30 — 3:0. Гринуэй — 5 (бол., Далин, Козенс), 54:41 — 3:1. Окпосо — 9 (Томпсон, Гринуэй), 57:04 — 3:2. Хенрик — 14 (п.в., Ватрано, Фаулер), 58:51 — 4:2.

Вратари: Гибсон — Луукконен (54:14 — 54:41, 56:03 — 57:04, 57:37 — 58:51).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (8+19+9) — 30 (9+6+15).

Наши: Любушкин (14.02/0/0) — -.

24 января. Анахайм. Honda Center.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Баффало Сэйбрз
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