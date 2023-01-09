7:1! «Бостон» разгромил «Анахайм»

«Бостон» на выезде выиграл у «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

В составе победителей нападающий Давид Пастрняк оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

«Бостон» с 68 очками лидирует в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 28 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Бостон» — 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Голы: Пастрняк — 30 (Крейчи, Заха), 3:49 — 0:1. Крейчи — 11 (Пастрняк, Заха), 9:46 — 0:2. Зеграс — 12 (Строум, Ватрано), 16:55 — 1:2. Пастрняк — 31 (бол., Бержерон), 31:56 — 1:3. Пастрняк — 32 (Грызлик, Крейчи), 32:13 — 1:4. Маршан — 13 (Фредерик, Койл), 46:20 — 1:5. Линдхольм — 5, 51:26 — 1:6. Койл — 10 (Грызлик, Фредерик), 56:10 — 1:7.

Вратари: Гибсон — Суэймен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (6+12+11) — 42 (12+13+17).

Наши: Куликов (21.10/0/0) — -.

9 января. Анахайм. Honda Center. 16127 зрителей.