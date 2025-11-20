Видео
Сегодня, 08:44

«Анахайм» переиграл «Бостон»

Павел Лопатко

«Анахайм» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Анахайма» заброшенные шайбы на счету Дженсена Харкинса, Радко Гудаса, Райана Строума и Иана Мура, у «Бостона» забили Морган Гики (дважды) и Майкл Эйссимонт.

Российский нападающий «Брюинз» Никита Задоров выполнил результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 6 (1+5) очков в 22 матчах.

«Анахайм» (27 очков после 20 игр) занимает второе место в Западной конференции, «Бостон» (24 очка после 22 игр) идет на шестом месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Бостон
1

    Ох журналюги. ох и спецы... Задоров теперь нападающим стал. Паша Лопатко, прежде чем глупости писать, изучи матчасть. Составы команд, правила игры.... СЭ ,ну сколько можно позориться.... :angry:

    20.11.2025

