«Анахайм» переиграл «Бостон»

«Анахайм» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Анахайма» заброшенные шайбы на счету Дженсена Харкинса, Радко Гудаса, Райана Строума и Иана Мура, у «Бостона» забили Морган Гики (дважды) и Майкл Эйссимонт.

Российский нападающий «Брюинз» Никита Задоров выполнил результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 6 (1+5) очков в 22 матчах.

«Анахайм» (27 очков после 20 игр) занимает второе место в Западной конференции, «Бостон» (24 очка после 22 игр) идет на шестом месте в Восточной конференции.