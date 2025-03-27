«Анахайм» победил «Бостон»

«Анахайм» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Дакс» дубль оформил Лео Карлссон, а также по голу забили Никита Нестеренко, Джексон Лакомб, Мэйсон Мактавиш и Каттер Готье. Голы «Брюинз» на счету Давида Пастрняка и Моргана Гики.

«Анахайм» набрал 70 очков в 71 матче и занимает 12-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Бостон» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Карлссон — 17 (мен., Киллорн, Хеллесон), 17:33 — 1:0. Нестеренко — 4, 33:58 — 2:0. Пастрняк — 35 (бол., Гики, Э. Линдхольм), 36:20 — 2:1. Лакомб — 13, 37:57 — 3:1. Готье — 14 (Киллорн), 38:45 — 4:1. Карлссон — 18 (Лакомб), 44:02 — 5:1. Мактавиш — 19, 52:25 — 6:1. Гики — 26 (Заха), 52:46 — 6:2.

Вратари: Гибсон — Корписало.

Штраф: 25 — 11.

Броски: 37 (15+12+10) — 25 (5+4+16).

Наши: Минтюков (15.02/2/+2) — Хуснутдинов (15.04/0/-1).

27 марта. Анахайм. Honda Center.