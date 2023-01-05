«Анахайм» дома обыграл «Даллас»

«Анахайм» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Адам Хенрик и Мэйсон Мактавиш.

«Даллас» занимает 2-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка. «Анахайм» расположился на 15-й строчке, набрав 26 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Даллас» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Хенрик — 12 (Мактавиш, Терри), 3:11 — 1:0. Мактавиш — 7 (бол., Зеграс, Фаулер), 11:18 — 2:0.

Вратари: Гибсон — Уэджвуд (57:01 — 57:42, 57:59).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (13+7+7) — 35 (8+12+15).

Наши: Куликов (22.01/2/0) — -.

5 января. Анахайм. Honda Center.