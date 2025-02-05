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Сегодня, 09:11

«Анахайм» дома победил «Даллас»

Даниил Аршавский
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«Анахайм» на своем льду переиграл «Даллас» матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Дакс» шайбы забросили Каттер Готье и Тревор Зеграс.

Автором единственного гола «Старз» стал Колин Блэквелл.

«Анахайм» набрал 52 очка в 53 играх и занимает 12-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 3-м с 69 баллами в 53 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Даллас» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Готье — 9 (Фаббри), 17:47 — 1:0. Блэкуэлл — 5 (Стил, Бенн), 41:29 — 1:1. Зеграс — 6 (Киллорн, Зеллвегер), 44:07 — 2:1.

Вратари: Гибсон — Эттингер (57:52).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (8+16+4) — 26 (10+9+7).

Наши: — - Дадонов (13.37/2/0), Любушкин (10.47/1/0).

5 февраля. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Даллас Старз
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