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НХЛ

Сегодня, 07:29

«Даллас» переиграл «Анахайм». Минтюков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на своем льду проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе проигравшей команды одной результативной передачей отметился российский защитник Павел Минтюков.

«Старз» с 5 очками занимают 3-е место в Западной конференции. «Дакс» идут на 13-й строчке (2 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Даллас» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Терри — 1 (Зеграс, Минтюков), 4:37 — 1:0. Хинтц — 1 (бол., Павелски, Хейсканен), 30:03 — 1:1. Павелски — 2 (бол., Хейсканен, Робертсон), 38:06 — 1:2. Карлссон — 1 (Терри), 41:01 — 2:2. Хейсканен — 1 (Стил, Сегин), 46:47 — 2:3.

Вратари: Гибсон (8:44 — 8:50, 57:53) — Эттингер.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (17+1+11) — 24 (7+12+5).

Наши: Любушкин (16.29/0/+1), Минтюков (18.23/2/+1) — Дадонов (14.51/1/-1).

20 октября. Анахайм. Honda Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Даллас Старз
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