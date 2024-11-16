«Анахайм» обыграл «Детройт» в НХЛ

«Анахайм» дома победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

3 очка (1+2) набрал защитник «Дакс» Олег Зеллвегер. Также по одной шайбе у хозяев забросили Тревор Зеграс, Трой Терри, Каттер Готье, Росс Джонстон и Райан Строум.

У гостей по разу отличились Марко Каспер, Джонатан Берггрен, Лукас Раймонд и Алекс Дебринкэт.

«Анахайм» (14 очков) после 16 матчей занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ. «Детройт» (15) идет 13-м на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Детройт» — 6:4 (1:2, 1:1, 4:1)

Голы: Зеллвегер — 3 (Лакомб, Карлссон), 1:12 — 1:0. Каспер — 1 (бол., Комфер, Зайдер), 7:59 — 1:1. Берггрен — 2 (бол., Тарасенко, Каспер), 19:16 — 1:2. Раймонд — 2 (Дебринкэт), 21:05 — 1:3. Зеграс — 2 (бол., Зеллвегер, Киллорн), 37:44 — 2:3. Терри — 6 (бол., Зеллвегер, Карлссон), 43:54 — 3:3. Готье — 1 (Хеллесон, Дюмулин), 51:09 — 4:3. Джонстон — 1 (Харкинс, Хеллесон), 51:47 — 5:3. Дебринкэт — 7 (бол., Зайдер, Раймонд), 56:16 — 5:4. Строум — 4 (п.в., Ватрано, Дюмулин), 59:36 — 6:4.

Вратари: Гибсон — Лайон (58:41 — 59:36).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (6+15+8) — 25 (12+8+5).

Наши: Минтюков (18.04/2/-1) — Тарасенко (15.43/0/-3).

16 ноября. Анахайм. Honda Center.