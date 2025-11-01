«Анахайм» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Дакс» Трой Терри оформил дубль, а также по голу забили Лео Карлссон, Мэйсон Мактавиш и Крис Крайдер. У «Ред Уингз» отличились Лукас Раймонд и Алекс Дебринкэт.

«Анахайм» с 13 очками в 10 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 16 очков в 12 играх.

