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НХЛ

Сегодня, 08:45

«Филадельфия» на выезде обыграла «Анахайм», у Замулы и Минтюкова по передаче

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «Флайерз» дубль оформил Оуэн Типпетт, еще по голу забили Шон Кутюрье, Кэм Аткинсон, Луи Белпедио и Трэвис Санхейм, защитник Егор Замула отметился результативную передачу. У «Дакс» хет-трик оформил 18-летний Лео Карлссон, у защитника Павла Минтюкова результативный пас.

После этого матча «Филадельфия» с 13 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 14 очками — на седьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Филадельфия» — 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Голы: Кутюрье — 3 (Аткинсон, Замула), 4:57 — 0:1. Аткинсон — 7 (Санхейм, Форстер), 12:31 — 0:2. Бельпедио — 2 (Фараби), 22:33 — 0:3. Карлссон — 4 (бол., Киллорн, Мактавиш), 33:15 — 1:3. Санхейм — 2 (Фараби, Йорк), 47:39 — 1:4. Карлссон — 5 (Киллорн, Минтюков), 50:34 — 2:4. Типпетт — 3 (Фрост), 53:07 — 2:5. Карлссон — 6 (бол., Терри, Строум), 58:32 — 3:5. Типпетт — 4 (п.в.), 58:59 — 3:6.

Вратари: Достал (58:41 — 58:59) — Эрссон.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (15+15+8) — 36 (17+7+12).

Наши: Любушкин (12.22/2/-2), Минтюков (17.01/2/-3) — Замула (13.34/1/+1).

11 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
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